IBGE Mato Grosso do Sul é o sexto estado com maior proporção de casados no país Dados do IBGE apontam que 59,7% da população vive em união conjugal

Mato Grosso do Sul é o sexto estado com maior proporção de pessoas casadas do Brasil, com índice de 59,7%. Dados levam em conta casais que vivem em união conjugal, que são os casados no civil ou religioso e os que vivem em união estável.

Dados são da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2016, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme a síntese, dos quase 60% que vivem um união conjugal, 37,2% são casados no civil ou religioso e 22,5% em união consensual.

Percentual de casados é pouco maior do que no ano anterior, quando índice era de 59%, sendo 35,9% casados e 23% em união estável.

Entre os solteiros, que somam 40,3% da população acima de 15 anos, 19% já viveram em união mas se separaram e 21,3% nunca foram casados.

No ranking dos estados com maior proporção de casais em união, Mato Grosso do Sul fica atrás apenas de Santa Catarina (63,8%), Mato Grosso (61,9%), Espírito Santo (61%), Paraná (60,7%) e Rio Grande do Sul (59,8%).