Desafios da Gestão Estadual 2016 Mato Grosso do Sul é o quarto estado com maior número de mortes em acidentes Mortes no trânsito em MS estão acima da média nacional, aponta estudo

Mato Grosso do Sul é o quarto estado do país com maior número de mortes em acidentes de trânsito, com taxa de 33 óbitos por 100 mil habitantes. Dados são de estudo da consultoria Macroplan divulgado neste mês.

Estudo, intitulado “Desafios da Gestão Estadual 2016”, leva em conta dados de 2014.

Conforme o relatório, Mato Grosso do Sul fica atrás apenas do Piauí (40,8), Tocantins (40,0) e Mato Grosso (37,9), no ranking de estados com maior número de mortes no trânsito. Taxa sul-mato-grossense, de 33, é maior do que a média nacional, de 22 óbitos por 100 mil habitantes.

Estudo aponta também que a proporção de rodovias pavimentadas do MS está entre as piores do país, ocupando o 23º lugar entre os 27 estados, com 43,23% das rodovias pavimentadas, o que pode ter contribuído com os acidentes.

Em relação aos homicídios, resultado é positivo. Mato Grosso do Sul ocupa a sétima posição entre os estados com menores casos, com índice de 26,4 homicídios por 100 mil habitantes.

Segundo o estudo, entre 2004 e 2014 houve redução de 7,7% na taxa de homicídios no Estado, sendo a sexta maior queda entre todas as Unidades da Federação. No ranking, MS saiu da 19ª posição para a 7ª que ocupa atualmente.

Desde 2011, taxa de homicídios por 100 mil habitantes em MS é inferior a média nacional.

No área de segurança, foram cruzadas informações da taxa de homicídio com taxa de óbitos por acidente de trânsito. Nesse quesito, Mato Grosso do Sul é o 17º estado com melhor índice de segurança do país.

Número também é positivo na comparação da última década. Em 2004, MS ocupava o terceiro lugar entre os mais perigosos do país.

No ranking geral do estudo, São Paulo aparece como o estado mais seguro, enquanto Mato Grosso é o mais perigoso do Brasil.