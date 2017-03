3 MESES DEPOIS Preso homem que matou esposa no sofá de casa com facadas por não aceitar separação Suspeito cobriu corpo para simular que vítima estaria dormindo

José Elivalto Bento Santos, 40 anos, foi preso, na sexta-feira (24), na cidade de Canindé de São Francisco, no Sergipe. Ele é o principal suspeito de ter matado a esposa, Wilma de Souza Xavier, 50 anos, com facadas no pescoço, no dia 4 de dezembro do ano passado, em Três Lagoas, por não aceitar a separação.

Ao Portal Correio do Estado, a delegada responsável pelo caso, Letícia Móbis Alves, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher de Três Lagoas, disse que mandado de prisão foi expedido no dia seguinte do crime. “Assim que saiu mandado de prisão, dia 8 de fevereiro, já distribuímos para a polícia de Sergipe, porque havia informação que ele era oriundo de lá”, relatou.

Por meio de denúncia anônima a polícia de Sergipe recebeu informação do local onde o suspeito estava escondido. “A polícia se deslocou até a área rural e efetuou a prisão. Ele ainda tentou se esconder em uma residência próxima”, complementou a delegada.

Apesar da informação da prisão, o processo precisa ser formalizado para que José possa ser transferido para Três Lagoas, o que não tem prazo certo para acontecer.

CASO

Wilma de Souza Xavier, de 50 anos, foi morta a facadas dentro da própria residência, na tarde do dia 4 de dezembro de 2016, em Três Lagoas.

Pincipal suspeito para o crime é o esposo da vítima, José Elivalto Bento Santos, de 40 anos, de quem ela tentava se separar há quatro meses.

O Corpo da mulher foi encontrado pelos netos, no sofá da sala e coberto com uma manta, que teria sido colocada sobre a mulher pelo esposo, para simular que ela estava dormindo.

Netos chamaram os vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

Equipes chegaram na residência, que fica nos fundos de um bar, e constataram que vítima já estava morta. Faca usada no crime foi apreendida.

Casal estava junto há cerca de um ano e discutiam constantemente nos últimos meses. Conforme a delegada, há vários meses vítima pedia a separação e o combinado era que assim que o esposo arrumasse um novo emprego, ele deveria sair de casa.

No dia do crime o homem começaria em um novo trabalho e, como deveria deixar a residência, preferiu matar a esposa a ter que se separar.

Por volta de 11h do dia em que foi assassinada, o homem pediu para os netos de Wilma, que moravam na mesma casa, saírem para comprar bombinhas. Assim que eles saíram, José Elivalto esfaqueou a mulher, jogou um cobertor em cima do corpo para simular que ela estava dormindo e fugiu.

José é do Sergipe e fugiu levando dinheiro de rescisão contratual do emprego. Não havia boletim de ocorrência registrado contra o suspeito, mas testemunhas disseram que casal brigava constantemente por conta de ciúmes que o rapaz sentia de Wilma.

Mulher era proprietária de um bar que ficava na frente da residência e esposo impedia que ela atendesse no local, além de impedir que ela mantivesse relacionamento com a família, sendo todo contato limitado por ele.

Caso foi registrado como feminicídio.