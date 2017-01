Coxim Marido que bateu em moto da esposa responderá por tentativa de feminicídio Ele tentou mentir, mas acabou confessando crime à polícia

Homem que colidiu de propósito na moto conduzida pela esposa, de 33 anos, responderá judicialmente pelo crime de tentativa de feminicídio. Crime aconteceu por volta das 23h30 do último dia 25 de dezembro, na Rua Gilberto Reginaldo dos Santos, Bairro Santa Maria, na cidade de Coxim.

Conforme o site Edição de Notícias, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM), Silvia Elaine Girardi dos Santos, contou que a mulher recebeu alta do hospital e, em depoimento à polícia nesta semana, confirmou que seguia em direção oposta a do marido que conduzia veículo Corsa, e que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Ela relatou que enquanto tentava desviar, o condutor redirecionava o carro para atingi-la. Somente após a colisão foi que ela se deu conta de que o veículo era do marido e que ele estava na direção.

A delegada contou ainda que o homem também foi ouvido e tentou fantasiar algumas versões, mas acabou confessando saber que a moto era conduzida pela esposa.

CASO

A motociclista foi socorrida com fratura no tornozelo depois de se envolver em colisão com carro conduzido pelo próprio marido. Testemunhas relataram que a mulher estava em moto modelo Fazer, quando foi atingida por veículo Corsa, conduzido pelo marido, que seguia em sentido contrário.

Depois do acidente, o homem abandonou o carro e fugiu do local sem prestar socorro à esposa ferida. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fratura no tornozelo esquerdo e escoriações pelo corpo.