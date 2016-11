Briga Marido morde esposa que

revida com facadas na cabeça Desentendimento entre o casal é frequente, segundo a polícia

Jovem de 18 anos foi presa ao esfaquear o marido da cabeça em meio a discussão motivada pelo consumo de bebida alcoólica. Conforme a Polícia Militar, mulher desferiu golpes de faca depois que o marido mordeu sua mão. Fato aconteceu no Bairro Berneck, em Mundo Novo.

De acordo com o Terceiro Pelotão da PM, casal que tem histórico de brigas se desentendeu ontem. Discussão teve início dentro do carro e quando chegaram em casa retomaram a briga. Durante o desentendimento, homem mordeu a mão da esposa, que revidou pegando uma faca do tipo açougueiro e desferindo golpe contra a cabeça do homem.

Em seguida, a jovem fugiu para a casa de uma prima, levando a filha do casal, de dois anos. Ela foi encontrada por policiais, presa e levada para a delegacia. Já a vítima de esfaqueamento foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o hospital.