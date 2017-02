PONTA PORÃ Marido esfaqueia mulher que se recusou

a esquentar água do chimarrão Ele foi preso em flagrante, estava embriagado e negou o crime

Homem de 40 anos foi preso em flagrante, na manhã de hoje, depois de agredir a mulher, 40, com facão e pedaço de madeira porque ela se recusou a esquentar água para ele preparar chimarrão. O crime aconteceu de Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar às 9h e informaram sobre tentativa de homicídio na Rua 14. Quando os militares chegaram, encontraram a mulher com corte profundo do lado direito do rosto. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Regional.

O homem estava deitado no sofá e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia, mas negou o crime. O facão usado não foi encontrado pelos policiais.