Av. Ernesto Geisel Marcos Trad deve ir a Brasília no dia 31 para discutir liberação de recursos Encontro com Minstro das Cidades, Bruno Araújo, foi adiado por duas vezes

Está prevista para o próximo dia 31 a reunião entre o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad e o Ministro das Cidades, Bruno Araújo para discutir liberação de recursos para obras na avenida Ernesto Geisel.

Por duas vezes o encontro foi adiado: a primeira por conta da delação dos executivos da JBS e que quase culminou na saída do ministro do cargo. Porém, ele decidiu permanecer no cargo. Na semana seguinte, novo adiamento, desta vez, em decorrência dos protestos contra governo de Michel Temer, que terminou em depredação.

A prefeitura busca recursos para a quarta licitação aberta para revitalização da avenida, às margens do Rio Anhanduí. A área a ser contemplada com a obra foi reduzida nesse novo projeto.

Investimento de R$ 56.118.414,08 está previsto para a obra, que tem três lotes separados por trechos. As intervenções previstas devem começar no cruzamento da Ernesto Geisel com a rua Santa Adélia até a rua Abolição (R$ 15.191.144,17); desta até a Bom Sucesso (R$ 25.178.933,82) e desta última até a rua do Aquário (R$ 15.748.336,09).