Natal em cidades do Estado Mesmo com possibilidade de chuva, calor chega a 36º em Três Lagoas

Previsão do tempo para este dia de Natal é de chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades sol aparece pela manhã e à tarde chove. O prognóstico é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De acordo com Boletim de Ocorrência, em Campo Grande chove pouco com possibilidade de trovoadas a qualquer hora do dia.

Em Três Lagoas e Corumbá, também chove a qualquer momento. Segundo o instituto, nas cidades de Dourados e Ponta Porã, deverá haver predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada.