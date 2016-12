TEMPO Manhã começa com chuviscos

e pode chover mais na Capital Em Três Lagoas, mesmo com chuva, calor chega aos 34ºC

Manhã começou com chuviscos e previsão é de mais chuva no decorrer desta quinta-feira, em Campo Grande. O prognóstico é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Céu deve ser de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Por volta das 6h, termômetros marcavam sensação términa de 18ºC, mas temperatura deve ser alta e atingir máxima de 30ºC.

Também há grandes chances de chuva em Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas.