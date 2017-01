Campo Grande Motociclista é flagrada pilotando

e usando celular em avenida Passageiro de veículo registrou toda a ação da condutora

Ação de uma motociclista que usava o celular enquanto pilotava pela Avenida Afonso Pena, a principal de Campo Grande, chamou atenção de leitor que fez flagrante da imprudência. Caso semelhante aconteceu novamente na manhã de ontem, em avenida movimentada da cidade.

Segundo leitor do Portal Correio do Estado, a condutora da Honda Biz seguia mexendo no celular e pilotando ao mesmo tempo desde a avenida Fernando Correia da Costa até a Afonso Pena, passou em frente de um carro e também furou o sinal.

Com todo o percurso que a condutora fez utilizando o celular, o leitor afirma que nenhum agente de trânsito estava no trecho para fiscalizar e flagrar a irregularidade.

PROIBIDO

Em novembro do ano passado algumas infrações foram agravadas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Usar o celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. A multa, que era de R$ 85,13, agora é de R$ 293,47, uma alta de quase 245%, e os pontos na carteira de habilitação aumentaram de 4 para 7.

Ainda para o celular, o texto da lei passa a dizer que é infração segurar ou manusear o aparelho. Assim, o motorista que manda mensagens de texto ou fica olhando sites ou redes sociais também poderá ser punido, mesmo quando estiver parado no semáforo.

WHATSAPP - Essa matéria foi sugerida por leitor através do nosso WhatsApp, envie sua sugestão pelo número 9 9971-4437.