Jardim Colúmbia Mais uma erosão em rua de bairro

revolta moradores da Capital Moradores esperam por ação da Prefeitura

Moradores do bairro Jardim Colúmbia em Campo Grande sofrem com a rua que não é asfaltada há mais de seis meses. Na rua Tuere, a situação está complicada em razão de erosão e moradores afirmam que a dificuldade de veículos passar no local é grande.

De acordo com informações das pessoas que moram no bairro, a rua está totalmente precária. Por não ser asfaltada quando chove a situação piora, valetas são abertas dificultando a passagem de Veículos. A informação é que até o caminhão de lixo não consegue passar pela rua.

O marceneiro Josimar Gama Ferreira de 29 anos é um dos moradores do bairro e está revoltado com a situação que segundo ele está dessa maneira à mais de seis meses.

“ É um absurdo, toda vez que chove a situação piora, quando a pessoa passa de carro fica atolada, até o caminhão de lixo não consegue passar aqui, e também tem má iluminação e mato muito alto que está tomando conta da rua” comenta.

Além da rua precária o morador informou que no final da rua existe uma reserva abandonada e que o mato se alastrou pela rua. E com isso cada morador tem que realizar a limpeza na frente de sua residência para o mato não tomar conta da casa.

De acordo com Josimar várias reclamações já foram feitas na Prefeitura, mas nenhuma mudança aconteceu. “Não tem condições, o IPTU chega certinho na nossa casa , mas não usufruímos da renda desse imposto”, desabafa.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber mais sobre o caso e qual a previsão para asfalto na rua Tuere, mas até a publicação dessa reportagem não houve resposta.