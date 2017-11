Em MS Mais de 80 mil pessoas tentam conquistar diploma de 1º e 2º grau Na Capital, mais de 27 mil candidatos estão fazendo a prova



Cerca de 80 mil candidatos tentam conseguir um diploma do ensino médio ou fundamental na manhã de hoje, em Mato Grosso do Sul. Este é o número de inscritos no Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), prova que começou às 8h.

Somente para a prova de conclusão do ensino médio, se inscreveram mais de 60 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram 19.483 inscritos para o exame de certificação do ensino fundamental.

Em Campo Grande, o número de inscritos foi de 27.648, enquanto que no restante do Estado foram 52.376 inscrições.

As provas feitas no período da manhã podem ser entregues até 12h. Depois, no período da tarde, os portões abrem às 13h, as avaliações tem início às 14h15, com prazo máximo de término até às 19h30.

A participação no exame é gratuita e voluntária. Outras informações podem ser conseguidas pelo site http://www.encceja.inep.gov.br.

ENCCEJA PRISIONAL

Ao todo, 1.741 reeducandos, em 36 unidades prisionais do estado, irão prestar a prova objetiva e de redação do Encceja. Os exames do Encceja serão realizadas nos dias 21 e 22 de novembro, nos períodos matutino e vespertino.

No primeiro dia de prova, a avaliação é destinada aos participantes que buscam a certificação do Ensino Fundamental. No segundo dia, será para o custodiado que pretende concluir o Ensino Médio.

Segundo o Ministério da Justiça, mais de 74 mil detentos em todo o país prestarão o exame este ano. O participante deve atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 5 pontos na redação.

Na capital, os exames serão aplicados a 609 reeducandos, distribuídos entre as seguintes unidades penais: Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho (Máxima), Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPFIIZ), Centro de Triagem “Anísio Lima”, Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, na unidade de semiaberto feminina e na Casa do Albergado.

As provas também serão aplicadas nos presídios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Jateí, Jardim, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.