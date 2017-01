PESQUISA Mais de 3,7 milhões de raios atingiram

Mato Grosso do Sul em 2016 Fenômeno é mais comum durante verão que favorece a formação de nuvens

Mato Grosso do Sul foi atingido por 3.770.576 raios no ano passado, conforme estatísticas do site Raios Online do Grupo STORM-T/IAG da Universidade de São Paulo (USP).

Os dados apontam ainda que, as descargas elétricas foram mais frequentes nos primeiros meses e no final do ano. O mês de março liderou o ranking com 810.579 raios.

O fenômeno é mais comum no verão, quando a umidade e as altas temperaturas favorecem a formação de nuvens do tipo cumulonimbus – que são nuvens de tempestade.

No inverno a incidência de raios diminui porque o sistema de alta pressão que abrange grande parte do país inibe a formação de nuvens.