JUSTIÇA ELEITORAL Mais de 37 mil eleitores podem ter título cancelado em Mato Grosso do Sul Prazo para regularizar situação terminou na semana passada

Saiba Mais Mais de 12 mil podem perder título de eleitor na Capital

Mais de 37 mil eleitores sul-mato-grossenses que não votaram e não justificaram ausências nas últimas três eleições podem ter o título de eleitor cancelado. Prazo para regularização da situação terminou no dia 2 deste mês e 37.192 estão irregulares no Estado.

Conforme levantamento divulgado hoje pelo Superior Tribunal Eleitoral, apenas 1.588 eleitores regularizaram à situação junto a Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul.

Somente em Campo Grande são 12.129 eleitores em situação irregular. No Brasil, são .898.472 eleitores irregulares.

Cancelamento automático do título de eleitor ocorrerá de 17 a 19 de maio. Relação de eleitores que podem ter o título cancelado deve ser consultada no site do TSE ou nos cartórios eleitorais.

Quem não regularizou a situação poderá ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários em função de emprego público e obter certos tipos de empréstimos e inscrição.

Irregularidade também poderá gerar dificuldades para investidura e nomeação em concurso público renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

Legislação considera cada turno de votação como um pleito em separado para efeito de cancelamento de título.

Eleitores com voto facultativo (analfabetos, eleitores de 16 a 18 anos incompletos e maiores de 70 anos) ou com deficiência previamente informada à Justiça Eleitoral não necessitam comparecer ao cartório para regularizar a sua situação.