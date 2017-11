Tráfico de drogas Mais de 2 toneladas de maconha que

saíram de MS são apreendidas no PR Polícia também apreendeu metralhadora, munições e anabolizantes

Policiais Rodoviários Federais apreenderam ontem (13) 2.798 quilos de maconha em caminhão, durante fiscalização na rodovia BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Além do entorpecente, agentes apreenderam uma metralhadora calibre .9 mm, 450 munições de vários calibres e quatro frascos de anabolizantes.

De acordo com a PRF, as cargas estavam sendo transportadas em fundo falso de caminhão destinado ao transporte de frangos. Condutor do veículo, de 29 anos, informou que pegou a droga, arma e munições em Caarapó (MS) e levaria para a cidade de Sorocaba (SP).

O condutor e a carga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra (PR) e traficante responderá pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico de arma de fogo e importação ilegal de medicamentos.