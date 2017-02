ACIDENTE Mãe e filhas que morreram carbonizadas serão sepultadas só mês que vem Vítimas eram de Rio Verde e translado dos corpos ocorrerá após exames

Beatriz Rodrigues Santos e as filhas Alekia e Maria Eduarda, que moravam em Rio Verde e morreram carbonizadas em acidente de trânsito, serão sepultadas, somente, no próximo mês. Os corpos ainda continuam no instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá (MT) para confirmação de identidade por meio de DNA.

De acordo com o site Edição de Notícias, familiares declararam que resultados dos exames devem ser concluídos entre 15 a 20 dias. Somente, então, os corpos serão liberados para o translado à cidade sul-mato-grossense.

CASO

Mãe e as duas filhas morreram carbonizadas em acidente, na tarde de sábado (18), no quilometro 474 da BR-364, em Jangada (MT), perto de Cuiabá.

As três eram passageiras de carreta conduzida pelo marido de Beatriz e pai das meninas. O veículo que estava carregado com soja bateu de frente com outra carreta, vazia.

Com o impacto da colisão, os veículos pegaram fogo. Os dois motoristas sobreviveram, mas foram socorridos com queimaduras.