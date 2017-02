TRÂNSITO Mãe e filhas morrem carbonizadas

em acidente com carretas Condutores sobreviveram e seguem internados em estado grave

Mãe e duas filhas que moravam em Mato Grosso do Sul morreram carbonizadas em acidente na BR-364, próximo ao município mato-grossense de Jangada. Elas estavam em carreta que transportava soja e colidiu de frente com outra que seguia vazia pela rodovia. Condutores foram socorridos com queimaduras para hospitais em Cuiabá e Várzea Grande.

As vítimas, conforme o site Edição MS, moravam em Rio Verde de Mato Grosso. Beatriz Rodrigues Santos e as filhas Alekia e Maria Eduarda morreram no km 474 da rodovia federal.

Em estado grave, os condutores de ambas as carretas foram encaminhados por ambulâncias da concessionária Rota Oeste para hospitais em Cuiabá e Várzea Grande. Rodovia chegou a ser interditada durante resgate.

Oficialmente, não está confirmada a identidade das vítimas pela Polícia Civil de Jangada e não se descarta pedido de DNA. Veículo que levava a família, no entanto, pertence a campo-grandense Transportadora Bortolli.