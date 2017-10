Corumbá Mãe é agredida por casal de

filhos e diz que "não aguenta mais" Vítima já expulsou os dois de casa, mas eles não vão embora

31 OUT 2017

Mulher, 46, denunciou os dois filhos, um casal de 23 e 27 anos, na manhã de ontem (30), em Corumbá. Segundo a vítima, as agressões aconteciam frequentemente na residência onde mora, no Bairro Vila Guarani.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que no dia anterior, a filha a empurrou contra a parede e a mesma acabou machucando os pulsos. Ainda conforme a mulher, ela já pediu várias vezes para que os filhos se mudassem porque "não aguenta mais as agressões", mas ambos se recusam a sair de casa.

O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Corumbá e será investigado.