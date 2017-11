na madrugada Mãe de quatro filhos sai para

comprar bebida e sofre facada Autor da violência foi um enteado da vítima e ele foi preso

Mãe de quatro filhos sofreu corte na mão direita depois que seu enteado deu um golpe de faca nela. Eles tinham bebido em uma festa com amigos e o autor da violência era quem estava cuidando dos filhos da vítima.

A lesão corporal dolosa (com intenção) aconteceu por volta das 23h45 de sábado (4) em Iguatemi, no bairro Vila Nova Esperança.

A Polícia Militar foi chamada e encaminhou o rapaz, de 20 anos, para a Delegacia de Polícia de Iguatemi.O delegado Thiago de Lucena e Silva foi o responsável por registrar a ocorrência.

A vítima relatou aos PMs que ela e o enteado tinham ficado um bom tempo em uma festa bebendo. Depois, a mulher, de 32 anos, chamou o enteado para beber mais em sua casa. Quando a bebida terminou, ela saiu para comprar mais e deixou o rapaz cuidando dos quatro filhos dela, mas desta vez na casa do homem. A idade dos filhos não foi divulgada.

"A vítima recebeu mensagem de sua filha, via SMS, informando que o autor havia agredido uma das filhas, posteriormente a trancando em um quarto da residência. A vítima retornou à casa do autor com testemunhas. Quando chegou lá, foi golpeada com uma faca", explicou a Polícia Militar em boletim de ocorrência.

As testemunhas seguraram o rapaz até que os PMs chegassem na casa. Ele foi preso e tinha escoriações nas costas porque tentou fugir das testemunhas, que o agarraram.