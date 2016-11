TEMPO Madrugada foi de chuva em cidades

e pode chover mais, diz Inpe No Estado, calor atinge máxima de 35ºC, em Corumbá

Madrugada desta terça-feira foi de chuva em cidades do Mato Grosso do Sul e pode chover mais, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Campo Grande, por exemplo, choveu em algumas regiões perto do amanhecer e previsão é de sol no decorrer do dia, mas pequena chance (inferior a 30%) indica que pode chover pela tarde. Termômetros marcam temperatura máxima de 33ºC.

Também há pouca possibilidade de chuva durante o período vespertino em Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas. No Estado, calor atinge máxima de 35ºC, em Corumbá.