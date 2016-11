FACILIDADE Liberdade de ir e vir: bloqueios da polícia não têm conseguido barrar o tráfico Acidentes retém cargas de maconha, mas traficantes fogem

Aproveitando-se da fragilidade do policiamento nas regiões de fronteira, especialmente com o Paraguai, traficantes continuam circulando com drogas no Mato Grosso do Sul. Somente no último final de semana foram apreendidas no Estado 2,3 toneladas de maconha, em apenas quatro ocorrências. O resultado negativo dessas ações é que em três casos os criminosos conseguiram escapar tranquilamente da polícia. Em dois episódios foram necessários que os veículos dos traficantes sofressem acidentes para que os carregamentos ficassem para trás.

Uma das apreensões, de 660 quilos da droga, ocorreu na noite de domingo, na região de Anastácio, onde, após passar por duas barreiras, traficante abandonou a carga. A perseguição foi feita por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que fiscalizavam trecho da rodovia. Eles deram ordem de parada ao motorista de um Peugeot/308 Griffe, com placas de Curitiba (PR), mas ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

(*) A reportagem, de Thiago Gomes, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.