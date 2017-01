A partir do dia 3 Leilão de veículos do governo

do Estado tem moto por R$ 200 Mercedez é item com lance maior, com avaliação de R$ 8 mil

30 JAN 2017 Por RODOLFO CÉSAR 18h:55

Moto de modelo semelhante ao que será leiloado no dia 15 de fevereiro - Ilustração/Divulgação Leilão de veículos e sucatas será realizado pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) em 15 de fevereiro. Há 125 lotes, sendo que apenas um é de material para reciclagem. O período de visitação aos veículos será de 3 a 15 de fevereiro. Todos os bens estão em dois endereços. Do lote 1 ao 121, carros e motos estão na Rua Jaboatão, 271, no bairro Silvia Regina, em Campo Grande. O horário disponível para interessados é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Entre os lotes 122 e 125, a visitação é feita na Rua Castelo Branco, 700, no bairro Coronel Antonino, na Capital, onde fica destacamento do Corpo de Bombeiros. O horário permitido para ir ao local é das 8h às 13h30. Os lances poderão ser feitos online, no site Portal Casa de Leilões, e presencialmente no Auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), que fica na Rua da Liberdade, 836, no bairro Monte Líbano, na Capital. O certame começará às 14h30. Os detalhes dos lotes só estarão disponíveis na internet depois do dia 3 de fevereiro. A Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat) divulgou que o menor lance será de uma moto Honda CG 125 cc, ano 1996/1997, por R$ 200. O maior é de uma Mercedes Benz 2001, avaliada em R$ 8 mil.

Leia Também