Poder Judiciário Leilão de veículos apreendidos tem moto a partir de R$ 250 e carro por R$ 550 Há veículos seminovos, com direito de voltar a circular, ou para sucata

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul tem dois leilões abertos, com mais de 140 lotes de veículos, entre motocicletas, automóveis e caminhões e lances a partir de R$ 250. Todos os bens leiloados foram apreendidos em açõe penais da justiça estadual.

Ao todo, são 147 lotes de veículos seminovos, com direito de voltar a circular, ou para sucata.

Entre os automóveis para circular, com direito a documentação, há Vokswagen Gol Mi ano 1997/1998 com lance inicial de R$ 550, Fiat Palio EDX 1996 por R$ 800, Volkswagen Gol ano 2000/2001, com lance inicial de R$ 1 mil, Fiat Punto Attractive 2011/2012 a partir de R4 1 mil, Chevrolet Meriva Joy ano 2005 por R$ 1,5 mil, entre outros.

Já quanto as motocicletas, lances começam em R$ 250 para Sundown Hunter 90 ano 2006/2007 e em R$ 300 para Honda Biz C100 2003.

Há ainda veículos que servem apenas para sucata, como uma Yamaha YBR 125k 2001/2002 com lance de R$ 50 e Volkswagen Voyage CL 1988 por R$ 150.

Os interessados podem conferir todos os lotes através do site da leiloeira Via Leilões, onde também podem ser feitos os lances.

Conforme o Poder Judiciário, o objetivo do leilão é evitar a depreciação dos bens, que ficam depositados em pátios a céu aberto, expostos a ação do tempo e do vandalismo.

Desde o início do ano até agora, já foram arrecadados mais de R$ 5 milhões em 11 leilões realizados pelo Judiciário. Até dezembro, mais seis leilões devem ser finalizados.