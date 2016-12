SEFAZ Leilão de produtos apreendidos tem 220 lotes com lances a partir de R$ 30 Entre os itens, há geladeira nova por R$ 160 e vários produtos em atacado

Mais de 200 lotes de produtos apreendidos em fiscalizações da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) serão leiloados na próxima quinta-feira (15). Leilão será presencial, às 13h30, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO/MS), em Campo Grande.

Grande parte dos produtos são novos e estão lacrados nas caixas. Lances iniciais variam entre R$ 30 e R$ 3.570

Entre os lotes há roupas, calçados, cosméticos em geral, como shampoos, condicionador e maquiagens, fios de cobre, brinquedos, produtos eróticos, perfumes, suplementos, notebooks, tablets, equipamentos para informática, bijuterias, energéticos, armações de óculos, tecidos, jogos de videogames, furadeiras, fardas e coturnos, itens de pet shop, livros, plantas artificiais, peças automotivas, entre outros.

A partir de R$ 30 há grade traseira de ventilador, estator para serra, motor para lavadeira, interruptor para furadeira e rotulador eletrônico etiquetadora. Já o lote com lance maior é composto por 75 acessórios infantis para cabelo, que inclui tiaras, faixas e tic tacs.

Para quem revende produtos, há vários lotes contendo itens em atacado, como 100 toalhas de salão de beleza por R$ 65, 420 brinquedos de plástico por R$ 90, 180 camisas masculinas e infantis por R$ 280, 529 cosméticos por R$ 950 e 22 calças leg por R$ 50.

Entre os eletrônicos há lote com três notebooks 14 polegadas por R$ 1.020, 20 furadeiras por R$ 780 e refrigerador Eletrolux 260 litros lacrado na caixa por R$ 160.

Quem tiver interesse pode visualizar os lotes no site da Sefaz ou da casa de leilões, ou presencialmente amanhã e quarta, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, no prédio da Coordenaria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (Cofimit), na Rua Delegado José Alfredo Hardman, Parque dos Poderes.

Leilão será feito na categoria maior lance e vencedores deverão emitir cheque caução de 20% do valor da arrematação na própria sessão, além de comissão no valor de 5% do valor arrematado.

Caso alguns lotes não sejam arrematados, segundo leilão será feito com produtos que sobrarem.