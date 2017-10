Naviraí Policiais resgatam lagarto preso em motor de caminhão Animal estava dentro da caixa do radiador de veículo

Policiais Militares Ambientais capturaram um largarto de dentro do motor de um caminhão. O resgate foi ontem, em Naviraí.

O animal silvestre da espécie Teiú (Tupinambis Merianae) estava dentro da caixa do radiador do veículo. O caminhoneiro, de 50 anos, foi quem encontrou o bicho ao verificar as condições do veículo antes de viajar.

Para capturar o animal, os policias tiveram que levantar a cabine do caminhão, pois o lagarto estava num local de difícil acesso.

Com o auxílio de uma pinça, os policiais conseguiram fazer a captura do animal que aparentemente estava bem de saúde. O lagarto foi solto na área rural do município.