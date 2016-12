MARACAJU Ladrão é preso com mais de R$ 12 mil roubados em assalto à casa lotérica Motocicleta usada na fuga dos criminosos, foi jogada no fundo de um rio

Suspeitos de assaltarem a proprietária de uma casa lotérica e levarem um malote com R$ 45 mil em Maracaju, na última quarta-feira (7), Hélio Minhos Ruiz, de 19 anos e Deivid Mateus Gomes Saradio, de 22, foram identificados pela polícia. Deivid foi preso com R$ 12 mil, enquanto Hélio segue foragido.

Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade localizaram Deivid. Ele foi flagrado com R$ 5,2 mil em dinheiro e em sua residência, mais R$ 7,4 mil foram encontrados. Além de munições de calibre de uso restrito da polícia.

Questionado, o suspeito confessou o crime e disse que havia sido recrutado por Hélio para roubar a lotérica. “Hélinho”, como é conhecido, teria monitorado o estabelecimento por uma semana e estudando a movimentação da dona com o malote de dinheiro.

Deivid foi responsável por pilotar a motocicleta usada na fuga. O veículo foi encontrado pelos investigadores no fundo do Rio Cachoeira.

O CASO

A proprietária da casa lotérica foi roubada na manha do último dia 7 quando saía do local para depositar o dinheiro no banco. A dupla, que estava na motocicleta, roubou o malote e fugiu.

Ela foi agredida com uma coronhada na cabeça por Hélio, que estava armado, e também levou o aparelho celular da vítima.

No malote, haviam R$ 42 mil referentes a quantia da lotérica e mais R$ 3 mil, que pertenciam à vítima.