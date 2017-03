DOENÇA Ladário confirma segundo caso de leishmaniose humana em criança Cães na região onde vítima mora serão examinados

Segundo caso de leishmaniose humana é confirmado em Ladário – distante 423 km de Campo Grande. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de uma criança de dois anos que já havia sido tratada da mesma doença em julho do ano passado. Moradora do bairro Nova Aliança, a vítima está internada para tratamento. O primeiro caso da doença registrado em Ladário este ano ocorreu em janeiro e a vítima foi um menino, também de dois anos.

O Diário Corumbaense informa que será feita averiguação na região e haverá visitas de técnicos da prefeitura nas casas vizinhas. Os cães terão sangue coletado para exame e o resultado sai na hora. Aqueles animais que estiverem doentes serão encaminhados ao Núcleo de Controle de Zoonoses.

Serão analisados cães em nove quadras ao redor da residência da criança infectada. No Alta Floresta, na quadra onde reside a primeira criança diagnosticada com a doença, 70% dos cachorros avaliados estavam infectados com leishmaniose. Hoje, a população canina em Ladário é estimada em 5,3 mil animais.

O que é leishmaniose

É um a doença infecciosa, mas não contagiosa, causada por parasitas que vivem e se multiplicam no interior das células de defesa do paciente. De acordo com o site Minha Vida, especializado em matéria sobre saúde, há dois tipos da doença: uma que se caracteriza por feridas na pele que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Tardiamente, podem surgir feridas nas mucosas do nariz, da boca e da garganta. é uma doença sistêmica, pois, acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Esse tipo de leishmaniose acomete essencialmente crianças de até dez anos; após esta idade se torna menos frequente. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o período de um ano.

A doença é transmitida pelo mosquito-palha, comum na região do Pantanal, que é infectado por animal já doente e transmite a leishmaniose para outros animais e para humanos. Apresentam cor amarelada ou acinzentada e suas asas permanecem abertas quando estão em repouso. O mosquito-palha se reproduz em locais úmidos, escuros e com muitas plantas. Restos de fezes de animais e de comidas (lixo orgânico) são ambientes propícios para sua reprodução.