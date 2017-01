Educação Kits comprados por R$ 8,4 milhões

devem ser entregues até maio Enquanto isso, no município compra de kits e uniformes segue indefinida

Os kits escolares que serão entregues para alunos da rede estadual neste ano serão comprados pelo Governo do Estado ao custo de R$ 8,4 milhões e têm prazo de entregue até o mês de maio. O contrato firmado entre o Estado e a empresa Brink Mobil Equipamentos Educacionais foi publicado nesta segunda-feira.

De acordo com o extrato do contrato, a assinatura entre representante da empresa e a secretária de educação Maria Cecilia Amendola da Motta ocorreu no último dia 10.

A Brink Mobil deverá fornecer total de 290 mil unidades de kits, desse número, 114,5 mil serão destinadas ao Ensino Médio e EJA, ao custo de R$ 30,3 cada um. Outros 71 mil kits irão para as séries iniciais do Ensino Fundamental, ao custo de R$ 27,8 cada e mais 104,4 mil para os anos finais do Ensino Fundamental, custando R$ 28,3 cada kit.

O prazo estabelecido pelo Estado é de 130 dias para a entrega dos materiais contados a partir da assinatura do contrato, ou seja, a empresa deve repassar para a Secretaria de Educação os kits até o mês de maio.

Em relação aos uniformes dos alunos, o processo ainda está em andamento e não há previsão de quando o contrato será assinado pelo Estado.

CAMPO GRANDE

Diferente do Governo do Estado, no município a entrega de kits e uniformes deve atrasar. No último dia 27 de dezembro, o então prefeito Alcides Bernal (PP) suspendeu o pregão presencial para adquirir uniforme escolar.

O processo ainda não foi retomado pela gestão Marcos Trad (PSD). A compra dos kits escolares também segue indefinida.