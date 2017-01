PRESA Justiça nega liberdade a mulher que corrompeu filho para vender drogas Ela foi flagrada com drogas escondidas no fogão, mesa e gaveta de casa

Uma mulher, presa no último dia 6, quando foi flagrada pela venda de drogas e ser suspeita de furtar objetos teve liberdade negada pela Justiça hoje. Ela responderá por tráfico de drogas, maus-tratos de animais silvestres e corrupção de menores, por influenciar o filho, de 17 anos, a traficar entorpecente.

Na residência foram encontrados uma bicicleta e um aparelho de videogame, além de 119,4 gramas de maconha, escondidas no fogão, mesa e uma gaveta do armário e uma arma de pressão.

Mãe e filho negaram que a casa seria um ponto de tráfico, mas outros usuários que estavam no momento no flagrante, afirmaram ter repassado objetos para a suspeita em troca do consumo de droga.

A defesa da mulher alegou que ela é mãe de uma criança de 2 anos e prisão dificultaria o convívio familiar com a mesma. Além de apontar as condições de encarceramento, consideradas impróprias para o bem estar, pedindo a liberdade, pois ela é ré primária, tem bons antecedentes e possui residência fixa.

O relator do processo, Des. Francisco Gerardo de Sousa, concluiu que foi muito bem fundamentada indícios de autoria da acusada e argumentou que o decreto de prisão preventiva está pautada na gravidade dos crimes, pois teria usado o filho para vender drogas.