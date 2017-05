ALTO PADRÃO Justiça Federal faz 'leilão de luxo' com carros e motos apreendidos de traficantes Nos lotes há Land Rover, Mercedes Benz e moto BMW

A Justiça Federal de Campo Grande abrirá para lances online 'leilão de luxo' com automóveis, motocicletas, relógios, joias e outros artigos apreendidos de traficantes. O certame foi designado pelo juiz federal Odilon de Oliveira e termina no dia 22.

No leilão, que já está disponível para lances, há dentre os veículos uma Land Rover SDV8, ano 2016, com teto solar e rodas esportivas originais, avaliado em R$ 299 mil, mas com lance inicial de R$ 224 mil. Também há veículo Mercedes Benz Coupe, avaliada em R$ 120 mil e com oferta a princípio de R$ 90 mil.

Também disponível tem um automóvel importado modelo Jeep Cherokee, ano 2011, que é avaliado no mercado em R$ 43 mil, mas está com lance inicial de R$ 32 mil. Além disso, uma também Land Rover, modelo Evoque, com lance inicial de R$ 56 mil e uma motocicleta esportiva da BMW por R$ 29 mil.

Além dos veículos, joias e relógios de marcas famosas também então disponíveis para lance. Nos lotes há acessório da marca Rolex, com lance inicial de R$ 63 mil, anel cravejado com pedras de diamante, inicialmente valendo R$ 34 mil. Ademais, correntes de ouro e eletrodomésticos são leiloados.

Haverá também leilão presencial na sede da Justiça Federal, que fica localizada na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128, Parque dos Poderes, Campo Grande. Os lances online podem ser feitos pelo site Leilões Judiciais.