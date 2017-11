DIREITO CRIMINAL Jurista aponta discrepâncias

nas decisões do Judiciário Ex-advogado da defesa de Lula ressalta importância da união na advocacia

Advogados criminalistas de Mato Grosso do Sul estiveram reunidos nesta semana, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), para debater o cenário da profissão e trocar experiências sobre o papel do mediador na preparação da defesa dos clientes.

Para conduzir o encontro foi convidado o advogado Juarez Cirino dos Santos, docente da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e presidente do Instituto de Criminologia e Política Criminal. O jurista ficou reconhecido nacionalmente por ter atuado na defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acusado na Operação Lava Jato.

Na avaliação de Santos, o Brasil enfrenta um momento de hipertrofia do poder judiciário, em razão das decisões arbitrárias que têm sido tomadas nos julgamentos dos crimes de corrupção ativa e passiva de importantes figuras políticas.

“O cenário de alternância de entes políticos e as estratégias utilizadas na disputa pelo poder estão colocando em choque o papel dos juízes e do tribunal. Podemos citar como exemplo, a Lava Jato, já que o magistrado recorre ao tribunal para apresentar recursos de defesa e não é atendido. O que se pode fazer contra atitudes arbitrárias e excessos cometidos por alguns juízes?”, questiona.

Na análise do advogado, o papel do juiz é cumprir a obrigação de julgamento imparcial, porém, alguns segmentos ‘passam por cima’ dos princípios e das garantias constitucionais dos acusados.

“Estas atitudes geram um mal-estar na esfera judiciária, visto que se instalou uma pressão da mídia que emocionaliza e manipula a discussão, deixando de lado o compromisso de punir com isenção casos em que não são comprovados os crimes apontados. Diante disso, muitos magistrados acabam se sentindo na obrigação de não frustrar a opinião pública, sendo que eles não podem se deixar influenciar por esses aspectos”, observa.

Questionado sobre sua avaliação profissional acerca do processo instaurado contra o ex-presidente Lula, o advogado é categórico na argumentação: “São denúncias irreais e fantasiosas de práticas ilícitas que ele não cometeu. O que se verifica neste caso é que existe um processo político disfarçado de criminal, com objetivo de desmoralizar o líder político e que tomou ares de espetáculo orquestrado pelos opositores, que conseguiram ainda, destituir a ex-presidente, Dilma Roussef, pertencente a mesma sigla”, pontua Santos.

CENÁRIO CRIMINAL

Na avaliação do palestrante, a iniciativa da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas de Mato Grosso do Sul (Abracrim/MS), de reunir profissionais e acadêmicos em Direito é fundamental para que a categoria fortaleça a institucionalização da advocacia criminal.

“Antes da Abracrim ser criada não existia uma representatividade consistente do direito criminal em âmbito nacional. Algumas ações pontuais foram pioneiras no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, mas, o trabalho iniciado pelo grupo possibilita que os profissionais especialistas na área tenham plena consciência do seu papel e dos desafios que terão de enfrentar no exercício da atividade”, finaliza.