Aero Rancho Jovens são detidos com arma de fogo que usariam para matar rival Eles foram encaminhados para a delegacia para mais esclarecimentos

Dois jovens de 19 e 17 anos foram detidos ontem (19) portando arma de fogo ilegal no bairro Aero Rancho em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência após visualizar a viatura, um dos jovens jogou a arma na calçada e que em abordagem, a equipe do Batalhão de Choque encontrou o revolver calibre .22 jogado no chão. Os jovens informaram a polícia que compraram a arma de um homem e que utilizariam para matar um rival.

Foram encontrados com o menor, dois celulares, resultado de assaltos anteriores. A dupla que já tem passagem, foi encaminhada para a delegacia, para demais providências.