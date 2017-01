ACIDENTE DOMÉSTICO Jovens queimam mais de 70% do corpo quando fabricavam álcool em casa Vítimas foram socorridas e estão internadas em hospita da cidade

Duas jovens, de 18 e 28 anos, sofreram graves queimaduras quando fabricavam álcool e sabão para consumo prório. O incidente aconteceu ontem à tarde, na casa onde as vítimas moram, em fazenda localizada cerca de 18 quilômetros de Nova Andradina.

De acordo com informações do portal Nova News, houve explosão em agentes químicos que utilizados para a fabricação dos produtos de limpeza e o fogo alastrou-se rapidamente em parte do imóvel que é de madeira e pelo corpo das jovens.

Bombeiros contiveram as chamas que destruíram um dos cômodos e socorreram as vítimas para o Hospital Regional. A vítima de 18 anos teria tido 70% do corpo queimado e a outra 80%. Até o início da manhã desta quinta-feira, ambas permaneciam internadas, conforme o site de notícias.