Rodovia Jovens ficam feridos ao caírem

de moto a caminho do trabalho Acidente de trânsito aconteceu hoje cedo na MS-338

Dois jovens que seguiam para a fazenda onde trabalham ficaram feridos hoje de manhã ao caírem de moto. Acidente de trânsito aconteceu no km 4 da MS-338, entre as cidades de Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

De acordo com site Da Hora Bataguassu, condutor da motocicleta modelo Honda Bros perdeu controle da direção. Veículo saiu da pista e os rapazes caíram na margem da rodovia.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou os jovens para pronto socorro municipal.