TRAGÉDIA Jovens de 18 e 24 anos morrem em acidente após carro atropelar boi em rodovia O motorista, também de 24 anos, mais dois adolescentes, foram socorridos

Gabriel Gomes de Jesus, de 18 anos, e Fellipe Vinícius Marques Lisboa, de 24, morreram em acidente na madrugada de hoje na MS-240, entre Inocência e Paranaíba. Fernando Gonçalves de Souza Oliveira, de 24, conduzia o carro e foi socorrido, junto à dois adolescentes de 17 anos que também estavam a bordo.

Investigador da Delegacia de Polícia Civil de Inocência disse ao Portal Correio do Estado que eles retornavam para a cidade quando colidiram com o animal que estava na pista. Chovia no momento e isso supostamente teria dificultado a visão do condutor.

Boi teria sido arrastado e o automóvel em que os cinco ocupantes estavam capotou várias vezes. Os dois morreram ainda no local. Uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel socorreu os feridos e os encaminharam para a Santa Casa municipal. Corpo de Gabriel e Fellipe estão sendo velados na cidade.

COMOÇÃO

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte dos jovens e torcida pela melhora no quadro de saúde dos feridos.

“Hoje o dia amanheceu mais triste. Como pode pessoas tão maravilhosas irem de uma forma tão triste? Ainda não dá pra acreditar”, escreveu uma amiga dos rapazes.

Já outra colega, disse que o que ficará, será a lembrança dos amigos sempre sorrindo. “Papai do céu, receba esses dois presentes maravilhosos”, comentou.