INTERIOR Jovens batem caminhonete em árvore

e são jogados para fora do veículo Acidente aconteceu na madrugada de hoje

Jovens de 22 e 23 anos ficaram feridos após caminhonete S-10 colidir em árvore. Com a força da batida os dois foram arremessados para fora do veículo. O acidente aconteceu no início da madrugada de hoje, em Naviraí.

A causa da batida ainda é desconhecida e a frente do veículo ficou totalmente destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas conscientes e com escoriações pelo corpo até a Santa Casa da cidade.

Polícia Militar atendeu a ocorrência e com auxílio de caminhão guincho encaminhou o veículo, que estava com documentação irregular, ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran) local.