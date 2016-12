SUSPEITO DE FURTO Jovem usa filho recém-nascido como 'escudo' contra a polícia para impedir prisão Suspeito chegou a sufocar o bebê, que ficou roxo e quase desmaiou

Dupla de ladrões foi presa em flagrante enquanto desmontava motocicleta furtada, em uma residência, no bairro Olídia Rocha, em Maracaju. Um dos suspeitos correu para dentro de casa, pegou o filho recém-nascido e o usou como "escudo" contra os policiais. Caso aconteceu na última sexta-feira (2), mas foi divulgado hoje.

Policiais militares realizavam rondas na cidade quando viram uma moto, modelo Biz, estacionada. Eles se aproximaram e constataram pela placa que o veículo havia sido furtado horas antes. Quando entraram no local, flagraram dois adolescentes, que não tiveram a idade divulgada, desmontando outra motocicleta.

O primeiro rapaz se entregou, enquanto o outro, correu para dentro de casa, pegou o filho, que estava dentro do carinho de bebê e entrou no quarto. A companheira do jovem entrou na frente e gritava a todo momento que “ninguém iria entrar em sua casa para prender o marido”, impedindo a ação dos policiais.

PM não divulgou rostos e nomes dos suspeitos

Na porta do quarto, os militares encontraram o rapaz deitado com o bebê nos braços e ao tentarem imobilizá-lo, ele começou a sufocar a criança, apertando o pescoço e o tronco. O recém-nascido chorava muito e estava ficando roxo.

A equipe conseguiu segurá-lo e tirar o menino dos seus braços, onde o bebê estava quase desmaiando. Mesmo depois de imobilizado, o jovem continuava lutando e agredindo os policiais com socos e chutes. Ele foi preso junto ao comparsa e encaminhado para a delegacia.

O bebê foi levado para o Conselho Tutelar e passa bem. As motocicletas foram apreendidas.