PRÁTICA ILEGAL Jovem tenta ganhar dinheiro

transportando droga em Fusca Polícia encontrou suspeito na MS-156 com 58 kg de maconha e haxixe

Motorista de Fusca foi descoberto pela Polícia Militar hoje à tarde, na MS-156, km 10, transportando 58 quilos de maconha e haxixe. A droga estava escondida atrás do banco traseiro, em compartimento montado para tentar escapar de fiscalização.

Julio Ricardo Penha Lopes Lima, de 20 anos, era quem fazia o trajeto Amambai-Caarapó com o veículo, que tem placas de Coronel Sapucaia. Na abordagem policial, o suspeito disse que iria visitar uma tia e permitiu que a polícia fizesse vistoria no interior do carro.

Com a droga localizada, os policiais o encaminharam para a base de Amambai. Foram descobertos 62 tabletes de maconha (36 kg) e 40 de haxixe (22 kg).

O rapaz detido afirmou que deixara o Fusca em um local em Coronel Sapucaia e buscou posteriormente. Quem teria preparado o esquema foi um homem identificado como Dezinho.

Lima iria deixar o veículo em posto de combustível de Caarapó e receberia pelo transporte R$ 2.550,00. "Diante do fato foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai", informou a Polícia Militar.

O delegado Mikaill Alessandro Gouvea Faria registrou a ocorrência como tráfico e autou Julio Lima em flagrante.