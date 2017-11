Felpuda

Esforço de dirigente em disputar novamente comando não significa que ficará no cargo pelo tempo previsto. Segundo os comentários ouvidos por aí, ele deverá desocupar a cadeira no próximo ano, para tentar conquistar uma das vagas na Câmara Federal, e, em seu lugar, assumiria quem detém o cargo de vice. Isso equivale a dizer que o dito-cujo continuará mandando do mesmo jeito: perdendo ou ganhando. Ah, o poder! Ester Figueiredo