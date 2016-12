MARACAJU Jovem tem casa atingida por tiros

na madrugada enquanto dormia PM realizou buscas nas proximidades, mas ninguém foi encontrado

Paredes da casa de um jovem, de 23 anos, ficaram marcadas com ao menos três disparos de arma de fogo na madrugada de hoje, em Maracaju. Polícia Militar foi acionada para localizar o suspeito, que fugiu.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava dormindo quando, por volta de 0h40, ouviu o barulho dos tiros. Minutos depois do fato, ele saiu para ver o que tinha acontecido e se deparou com as marcas nos tijolos.

A PM foi ao local, realizou buscas, mas o responsável pelos disparos não foi encontrado. Caso será investigado.