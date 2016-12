TENTATIVA DE ASSASSINATO Jovem sofre atentado e é

atingido por tiro na nádega Nome de suspeito foi informado a policiais, mas ele não foi encontrado

Jovem, de 19 anos, foi baleado em atentado, por volta das 19h40min de ontem, próximo de bar, na Rua Bora, no Bairro São Jorge, em Mundo Novo.

Policiais militares foram ao local depois de denúncia de que havia alguém atirando. Quando chegaram, a vítima já havia sido socorrida e testemunhas indicaram nome de suspeito. Buscas foram feitas, porém ele não foi encontrado.

No hospital da cidade, o jovem declarou que o autor fez vários disparos em sua direção. No entanto, apenas um dos disparos atingiu a nádega esquerda da vítima. No registro policial sobre o caso não consta o motivo da tentativa de assassinato.