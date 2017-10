Prova Jovem sai de Três Lagoas, chega

atrasado e perde concurso do TJMS Prova teve 10.679 inscrições para Analista Judiciário

O jovem de 23 anos, Gabriel Almeida, saiu de Três Lagoas para fazer a prova do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em Campo Grande, mas chegou depois que os portões já tinham sido fechados. Com cinco minutos de atraso, ele não pode fazer o concurso para Analista Judiciário – Bacharel em Direito - que está sendo realizado nesta tarde.

Suado de tanto correr do estacionamento ao portão da Uniderp, na Vila Antônio Vendas, Gabriel ficou surpreso ao saber que não poderia fazer a prova. “Eu vi que era até 14h30 a entrada. Achei que ia dar tempo, vim correndo do estacionamento. Só estacionei o carro e vim”, destacou.

Após percorrer 338 quilômetros de uma cidade a outra, segundo o estudante de Direito, não tinha outra alternativa a não ser voltar. “Não vai ter muito problema em casa, ia fazer só para testar. Ninguém vai se incomodar muito”, afirmou.

Em direção ao carro, que estava cerca de 230 metros do portão, Gabriel ligou para mãe e contou que não conseguiu realizar o concurso. “Não foi e não vai ser. Não me deixaram entrar. Cheguei e o portão estava fechado”, explicou.

Concurso

Segundo o TJMS, são 22.814 inscritos para os 20 cargos oferecidos no certame. Os cargos com o maior número de inscritos são os de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, com 10.679 inscrições, e Analista Judiciário – Curso Superior Completo, com 4.837.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, até o momento a prova está ocorrendo normalmente. Nesta segunda-feira (29), deve ser divulgado o número de abstenções.