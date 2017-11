Cassilândia Jovem rouba supermercado, ameaça clientes com faca e acaba presa Autora conseguiu fugir do supermercado, mas foi presa logo em seguida

Jovem, 24, foi presa após furtar um supermercado na Rua Sebastião Leal, região central de Cassilândia. Autora, além de roubar os itens do local, ameaçou os clientes com uma faca, mas acabou se ferindo com o instrumento.

Consta em boletim de ocorrência que a jovem estava no supermercado, quando foi flagrada por funcionários roubando alguns produtos. De imediato, a Polícia Militar foi acionada no local, mas antes da polícia chegar, a mulher pegou uma faca do próprio mercado e ameaçou todos que estavam dentro do estebelecimento.

No momento da confusão, suspeita fugiu do local antes da chegada da polícia. Ela foi encontrada próximo ao supermercado, com ferimento na mão esquerda e, com ela, foram encontrados vários produtos em uma bolsa branca.

Ela foi detida e junto com os produtos roubados, foi encaminhada até a Delegacia de Polícia de Cassilândia