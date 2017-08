Felpuda

Nos bastidores políticos, há quem garanta que importante figurinha carimbada poderá pegar mala e cuia e rumar para novo partido. Nada de insatisfação com a atual legenda, mas, sim, altas articulações com os olhos fixos no futuro embate eleitoral. As conversações estão bem adiantadas e há muitas lideranças ‘’fazendo gosto’’ do quadro que se desenha. Como bem disse Drummond: “Uma eleição é feita para corrigir o erro da eleição anterior, mesmo que o agrave”. Ester Figueiredo