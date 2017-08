Fátima do Sul Jovem baleado em emboscada morre depois de um mês internado no hospital Vítima foi atingida por seis disparos

João Guilherme Mortensen, de 20 anos, morreu nessa madrugada, após ficar um mês internado no Hospital da Vida, em Dourados. Vítima foi atingida por disparos em emboscada no município de Fátima do Sul. Caso ainda é investigado.

Conforme informações do Vicentina Online, o jovem foi atingido por seis disparos e foi internado no hospital no mês passado. Vítima não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

Emboscada

Rapaz havia marcado encontro com uma mulher na rodovia MS-278, em Fátima do Sul, quando foi surpreendido por homem, que efetuou vários disparos contra ele.

Jovem foi baleado no tórax, abdômen, pescoço e nos dois braços. Vítima chegou a ser socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada até o hospital em Dourados.