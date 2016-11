NÃO RESISTIU Morre na Santa Casa jovem que foi arremessado em acidente na rodovia Ele e outro rapaz estavam em motocicleta

Um dos jovens envolvidos em acidente ocorrido no último sábado (26), na MS-338, próximo a Bataguassu, morreu na manhã de hoje, na Santa Casa de Campo Grande. Wesley Lima Santana de Jesus, de 19 anos, morreu em decorrência de um traumatismo craniano.

No dia do ocorrido, o rapaz seguia com um companheiro de trabalho para fazenda na região, onde realizavam serviços, quando a motocicleta que estavam saiu da pista e eles foram arremessados.

Não foi identificado qual dos dois jovens seria o condutor da motocicleta, nem o estado de saúde e identidade da segunda vítima.