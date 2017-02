CRIME AMBIENTAL Jovem preso com filhotes de aves silvestres terá de pagar R$ 19 mil em multa Ele foi flagrado por agentes da Receita Federal em Mundo Novo

Jovem de 24 anos foi preso, na manhã de hoje, depois de ser flagrado com quatro filhotes de galo-da-campina e seis de maritaca em recipientes improvisados. Ele disse que capturou as aves no Paraguai e levaria até Nova Aurora (PR), onde mora.

Por volta de 10h00, funcionários da Receita Federal deram ordem de parada a um Golf conduzido por Anderson de Mello Alves e viram que ele estava transportando animais silvestres sem autorização.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada e o jovem acabou preso. Além de responder por crime ambiental, ele foi multado em R$ 19.800.

Os filhotes apreendidos foram levados para centro de reabilitação em Itaquiraí (MS).