Apropriação indébita Jovem pega moto emprestada do amigo, não devolve e é denunciado Proprietária da moto registrou boletim de ocorrência na Depac

Mulher de 38 anos procurou a Polícia Civil de Campo Grande na noite de ontem para denunciar caso de apropriação indébita. Segundo ela, o filho saiu com a moto e emprestou para um amigo que, por sua vez, não devolveu o veículo.

Os fatos teriam ocorrido por volta das 13h30 de ontem e, até às 21 horas, quando o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, o autor não havia aparecido para devolver a moto.

Consta no relato policial que o rapaz de 19 anos foi para a casa de um amigo na moto da mãe, na região do Jardim das Hortênsias. No local, ele encontrou o autor, de 21 anos, que pediu a moto emprestada, saiu e simplesmente não voltou.