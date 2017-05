TINHA 19 ANOS Jovem vai para evento esportivo e morre depois de ser esfaqueado Douglas de Jesus chegou no hospital sem vida

Na abertura de um evento esportivo em Miranda, Douglas Ferreira de Jesus, de 19 anos, foi esfaqueado e morreu na madrugada de hoje. Ele chegou a dar entrada no Hospital Regional Renato Albuquerque Filho, mas não foi possível salvar a vida dele.

O jovem estava no Ginásio de Esportes Guilherme Maidana, de Miranda, onde ontem à noite ocorreu cerimônia para a abertura de jogos de basquete, vôlei, fustsal, sinuca e handebol, a 35ª edição do Mirancopa. Além da apresentação das equipes, estava programado shows e baile a partir das 19h.

A Polícia Civil recebeu o comunicado do crime quando Douglas já estava no hospital. Familiares dele demonstraram muita indignação com o assassinato e, conforme boletim de ocorrência, tentaram invadir áreas reservadas da unidade hospitalar porque estavam alterados.

Foi necessária a presença de autoridades das Polícias Militar e Civil para conter os parentes da vítima, que estavam inconformados.

Familiares e amigos de Douglas relataram que ele brigou no ginásio com uma pessoa descrita com cabelo na altura dos ombros e usava "roupas de roqueiro". Uma segunda pessoa, identificada por nome a investigadores da Polícia Civil, foi quem desferiu os golpes para causar o assassinato. O caso ocorreu do lado de fora do ginásio de esportes.

Até a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso. O delegado Leandro Costa de Lacerda Azevedo, da Delegacia de Polícia de Miranda, registrou a ocorrência como homicídio simples.