Acidente de trânsito Jovem de 22 anos morre

após colidir moto em carro A vítima foi socorrida, mas não resistiu

Marcos Neves Alves de 22 anos morreu na noite de ontem (24) após invadir um cruzamento na rua Da Saudade, região central de Nova Andradina.

De acordo com o site Vicentina Online, o jovem conduzia uma Honda Biz e ao invadir a preferencial na rua São José, colidiu com o veículo Honda CR-V e foi foi arremessado com o impacto da batida.

O motociclista teve ferimentos graves, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. O condutor do veículo não teve ferimentos.